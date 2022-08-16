Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Другий тур нового розіграшу англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, тому саме час підбити його підсумки.

Минулими вихідними Арсенал впевнено здолав Лестер завдяки чотирьом результативним діям Габріела Жезуса. Манчестер Юнайтед, не побоїмося цього слова, зганьбився проти Брентфорда. Також у головному матчі туру між Челсі та Тоттенгемом на перший план вийшли емоції головних тренерів та суддівські помилки, а в понеділок Ліверпуль у меншості зумів уникнути поразки від Крістал Пелес.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в другому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Успіх Арсеналу проти Лестера завдяки феєричному Габі Жезусу

Арсенал приємно радував під час передсезонної підготовки. Втім, перші офіційні матчі в англійській першості для "канонірів" поки що також завершуються більш ніж вдало. Так, у стартовому поєдинку АПЛ проти Крістал Пелес до підопічних Мікеля Артети було достатньо питань, особливо за підсумками другого тайму, однак у минулому протистоянні з Лестером ці питання якщо не зникли повністю, то їх точно поменшало.

Перший тайм повністю пройшов під диктовку Арсеналу, про що свідчить банальна статистика ударів. За перші 45 хвилин "лисиці" завдали всього одного удару по воротах Аарона Рамсдейла, при цьому новоспечений форвард "канонірів" Габріел Жезус безпомилково реалізував обидва свої моменти, а в другому таймі ще й записав на свій рахунок дві результативні передачі. Як і очікувалося, 25-річний бразильець має всі шанси для того, щоб стати ключовим трансфером Арсеналу в літнє трансферне вікно. Універсальний, мобільний, швидкий, забивний — все те, що так було потрібно Артеті, і чого так не вистачало команді в минулому сезоні.

Але ж, звичайно, як українських уболівальників, нас особливо цікавить гра ще одного новачка Арсеналу – Олександра Зінченка. Роль одного з лідерів збірної України в стані "канонірів" стала зрозумілою ще після першого його офіційного матчу за новий клуб проти Крістал Пелес. В Арсеналі Зінченко формально виступає як лівий захисник, але під час атак має велику свободу, постійно підключається до атак і виконує роль "хибного" центрального півзахисника. Не хочемо забігати наперед, але, здається, Зіна знайшов ідеальний клуб, щоби повністю реалізувати себе у професійному плані. І це з урахуванням того, що він, як і раніше, грає не на своїй рідній позиції в центрі поля.

Особливо приємно було, коли стадіон вибухнув оплесками після успішної передачі п'ятою у виконанні нашого співвітчизника, але ми також маємо говорити про мінуси. Роль Олександра досить енерговитратна, тому його поки що не вистачає фізично на всю дистанцію поєдинку. Так, саме із зони відповідальності Зінченка прийшов другий гол Лестера, автором якого став Джеймс Меддісон. На щастя для фанатів Арсеналу на підсумковий результат цей пропущений м'яч ніяк не вплинув, як і автогол Вільяма Саліба (при цьому француз в цілому провів хороший матч з точки зору оборони, незважаючи на автогол). "Каноніри" миттєво реагували на пропущені м'ячі та відповідали супернику взаємністю, за що й набрали до свого активу чергові заслужені три очки. З нетерпінням чекаємо на матч Арсеналу проти його конкурентів у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

Арсенал — Лестер 4:2

Голи: Габріел Жезус, 23, 36, Джака, 55, Мартінеллі, 75 — Саліба, 53 (авт.), Меддісон, 74



Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Томіясу, 75), Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 77) — Едегор, Партей, Джака — Сака (Сміт-Роу, 84), Габріел Жезус (Нкетіа, 85), Мартінеллі.



Лестер: Ворд — Фофана, Еванс, Амарті (Дака, 63) — Кастань, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс (Прат, 63), Джастін — Меддісон — Варді (Іхеаначо, 70).



Попередження: Томіясу — Фофана.

Ганьба та тотальне фіаско Манчестер Юнайтед

"Чи можемо ми грати з вами щотижня?" — чант з такими словами можна було почути на Олд Траффорд у виконанні вболівальників Брайтона минулими вихідними. Цієї суботи фанати Брентфорда співали таке: "Завтра вранці Ерік тен Гаг буде звільнений". Що ж, щоб завершити всю цю картину непорозуміння керівництву Манчестер Юнайтед не вистачало лише звільнити свого нового головного тренера, але, на щастя, цього не сталося.

Відверто кажучи, багато слів, щоб описати те, що відбувалося в матчі Брентфорда проти МЮ, у мене немає. Емоції пересічних любителів англійського футболу під час перегляду цієї зустрічі – це просто сміх. Емоції вболівальників "червоних дияволів" – сміх крізь сльози. Рахунок 0:4 на користь підопічних Томаса Франка на 35-й хвилині поєдинку найкраще характеризує факт тотального провалу у виконанні Юнайтед. Тут ніякої аналітики й не потрібно, але давайте все-таки спробуємо...

Давид Де Хеа завжди мав репутацію воротаря, який не здатний починати атаки своєї команди і не відрізняється визначною грою ногами, але при цьому гра на лінії у іспанця практично завжди була на високому рівні. Проти Брентфорда Де Хеа був поганий в обох компонентах, що спричинило таку кількість пропущених м'ячів. Однак це не означає, що лише воротар Юнайтед винен у такій тотальній поразці. Запитання є до всіх гравців манкуніанців, у тому числі до Лісандро Мартінеса. Коли МЮ підписував низькорослого аргентинця, велика увага приділялася тому, що статистично Лісандро нічим не поступається у верховій боротьбі тому ж Гаррі Магуайру, незважаючи на свій зріст у 175 см. Але ми забули, що це АПЛ, а не Ередівізі. Тут всі недоліки нового центрбека Юнайтед стали більш очевидними. Особисто керманич Брентфорда Томас Франк після поєдинку зізнався, що першочергово робилася ставка на те, щоб скористатися недоліками Мартінеса.

Ми також можемо продовжувати говорити про поганий центр поля "червоних дияволів" та інші проблеми, що стали причиною такої ганебної поразки. Матч по суті завершився ще в першому таймі, і справа тут не в Еріці тен Газі, а в самій команді, багато гравців якої, мабуть, не дуже довіряють новому тренеру. Глобальна чистка складу просто необхідна, але хто з топових футболістів тут і зараз буде готовий піти у такий кризовий Манчестер Юнайтед? Питання риторичне...

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Дасилва, 10, Йенсен, 18, Мі, 30, Мбемо, 35.

Брентфорд: Райя, Хіки (Соренсен, 80), Мі, Янссон, Роерслев, Генрі, Нергор (Оньєка, 80), Йенсен (Баптист, 74), Тоуні, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Вісса, 73).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот, Магуайр, Мартінес (Варан, 46), Шоу (Маласіа, 46), Еріксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактоміней, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Решфорд, Санчо (Еланга, 60).

Попередження: Магуайр, Мактоміней, Рашфорд, Бруну Фернандеш.

Емоційний матч імені Ентоні Тейлора та бригади арбітрів

Вже не вперше і не востаннє у центральному матчі туру англійської Прем'єр-ліги футбол відходить на другий план. І йдеться не лише про ті дві фази конфлікту, які відбулися між головним тренером Челсі Томасом Тухелем та керманичем Тоттенгема Антоніо Конте. Перша — безпосередньо під час матчу, коли "шпори" зрівняли рахунок, і італійський фахівець надто зухвало почав святкувати гол. Друга — вже після фінального свистка, коли Тухелю не сподобалося, що "Конте під час рукостискання не дивився в очі". Найбільш винного у цій ситуації залишу вибрати вам.

Емоції, кофлікти, інтрига, центральний матч туру, одна з варіацій лондондонського дербі – за все це ми й любимо АПЛ. Але на що ми будемо скаржитися постійно, то це на рівень суддівства в англійській першості. Мабуть, якісь речі у цьому світі просто неможливо змінити.

Челсі загалом контролював гру, виступав першим номером, але було ще до поєдинку зрозуміло, що Тоттенгем зможе створити проблеми "синім". Особисто для мене "шпори" були фаворитами напередодні цього протистояння, незважаючи на котирування букмекерів на користь господарів поля. І Тоттенгем зрештою створив проблеми, але зробив це безпосередньо після порушень правил, тому є великі питання не лише до головного арбітра Ентоні Тейлора, а й до людей, які сиділи на VAR.

Перед першим голом підопічних Антоніо Конте був явний фол на Каї Гаверці, який не зафіксували. Також можна говорити про пасивний офсайд Рішарлісона... Перед другим голом Тейлор фактично проігнорував те, як Ромеро потягнув за волосся Кукурелью, хоча арбітр перебував у зоні цього епізоду і мав це бачити на власні очі. Як би там не було, Челсі ми можемо похвалити за гру в цілому, можемо похвалити Тоттенгем за те, що скористався можливостями і двічі повернувся в гру, але що ми точно не хвалитимемо, то це роботу бригади арбітрів у цьому матчі.

Челсі — Тоттенгем 2:2

Голи: Кулібалі, 19, Джеймс, 77 — Гойб’єрг, 68, Кейн, 90+6



Челсі: Менді — Джеймс, Тіаго Сілва, Кулібалі — Лофтус-Чік, Канте (Галлагер, 84), Жоржиньйо (Аспілікуета, 73), Кукурелья — Маунт, Гаверц (Броя, 89) — Стерлінг (Пулишич, 84).



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон (Лукас Моура, 81), Бентанкур (Біссума, 79), Гойб’єрг, Сессеньон (Рішарлісон, 57) — Кулушевські, Сон (Перішич, 79) — Кейн.



Попередження: Джеймс, Менді, Гаверц.

Знову втрачені очки, яких Ліверпулю може не вистачити наприкінці сезону

Від статусу героя до антигероя лише один крок. Цю тезу підтверджує приклад Дарвіна Нуньєса. Всі ми пам'ятаємо, як минулого туру проти Фулгема вихід уругвайського форварда на заміну допоміг Ліверпулю двічі відігратися, коли Дарвін спершу забив, а потім відзначився асистом. Проти Крістал Пелес новоспечений форвард мерсисайдців по-дурному повівся на провокацію і залишив свою команду в меншості починаючи з 57-ї хвилини, при тому, що "червоні" ще й відставали в рахунку в один м'яч.

Смішно, але факт: через чотири хвилини після вилучення Нуньєса Ліверпуль відігрався завдяки індивідуальній майстерності Луїса Діаса. І за цей відрізок матчу справжньої критики заслуговує Крістал Пелес. Можна зрозуміти, коли ти граєш "автобусом" проти повноцінного Ліверпуля, який перевершує твою команду за всіма параметрами: індивідуально та колективно. Але сидіти в глухій обороні, навіть коли твій суперник залишився в меншості, — це дуже боягузливе рішення від тренерського штабу Патріка Вієйра.

Так, Крістал Пелес міг вирвати перемогу, якби Вілфрід Заха не влучив у штангу та оформив дубль, але загалом це не скасовує факту того, що "орли" надто мало зробили як команда, щоб перемогти у цій зустрічі. А для Ліверпуля це вже друга втрата очок у другому матчі нового сезону АПЛ. Жарти жартами, але саме цих очок може не вистачити "червоним" у чемпіонських перегонах, коли вони братимуть у них участь після завершення низки травм.

Ліверпуль — Крістал Пелес 1:1

Голи: Діас, 61 — Заха, 32



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Філліпс (Гомес, 63), Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 63) — Елліотт (Карвалью, 79), Фабіньо, Мілнер (Гендерсон, 63) — Салах, Нуньєс, Діас.



Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл (Річардс, 79) — Езе (Мілівоєвич, 78), Дукуре (Г’юз, 79), Шлупп (Олісе, 87), Заха — Аю (Едуар, 64).



Попередження: Діас — Андерсен, Ворд, Едуар, Гуайта, Карвалью.



На 57-й хвилині був вилучений Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) (неспортивна поведінка).

Джеррард сильніший за Лемпарда. Після чергової травми Домініка Калверта-Льюїна та продажу Рішарлісона атаці "ірисок" помітно не вистачає гравця на завершенні. Навіть те, що Люка Дінь забув, що вже грає за Астон Віллу, а не за Евертон, не допомогло команді Френка Лемпарда уникнути поразки.

Астон Вілла — Евертон 2:1

Голи: Інгз, 31, Буендія, 86 — Дінь, 87 (аг)

Саутгемптон уникнув поразки від Лідса. "Святі", поступаючись у рахунку в два м'ячі, у другому таймі зуміли відіграти та здобутися нічийний результат. Лідсу не допомогло перемогти навіть таке рідке явище, як дубль Родріго Морено.

Саутгемптон — Лідс 2:2

Голи: Арібо, 72, Вокер-Пітерс, 81 — Родріго, 46, 60

Перебудова у Манчестер Сіті не стала на заваді для розгрому Борнмута. Як і очікувалося, Борнмут нічого не зумів протиставити чинному чемпіону Англії, лише одного разу пробивши у площину воріт Едерсона за весь матч. Команда Хосепа Гвардіоли поки що адаптується до свого дещо оновленого вигляду після продажу Рахіма Стерлінга, Габріела Жезуса та Олександра Зінченка, відходу Фернандіньо. І поки що сприятливий календар дозволяє це робити без втрати очок.

Манчестер Сіті - Борнмут 4:0

Голи: Гюндоган, 19, Де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (аг)

Ньюкасл перетерпів і забрав нічию з Брайтона. Команда Грема Поттера притиснула "сорок" до їхньої брами, але не змогла реалізувати свої моменти. Підсумком стала нульова нічия.

Брайтон — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Безгольовий мир Вулвергемптона та Фулгема. За підсумками перших двох матчів нового сезону можна зробити висновок, що "вовки" поки що абсолютно не вражають. Не вражають, бо ми говоримо про команду, яка на певному відрізку минулої кампанії виборювала місце в єврокубках.

Вулвергемптон — Фулгем 0:0

Такий фартовий Ноттінгем Форест. Перша перемога "лісників" після повернення до Прем'єр-ліги через 23 роки відсутності, але яка ж ця перемога виявилась фартова! Вест Гем двічі пробивав у перекладину, не зміг реалізувати пенальті та забити бодай один гол у своїх очевидних моментах. Але на захист Ноттінгема варто сказати, що, порівняно з першим матчем в АПЛ, "лісники" продемонстрували гарну гру. Не краще, ніж Вест Гем, але це вже щось.

Ноттінгем Форест — Вест Гем 1:0

Гол: Авонії, 45+2.

Приз за "Найкращий пас року" достроково дістається Скотту Мактомінею:

Косплей Дарвіна Нуньєса на Зінедіна Зідана:

Darwin Nuñez thought he was Zidane 😂 pic.twitter.com/9xFE9FXHxi — Whistle FC (@WhistleFC) August 15, 2022

Одні з найкращих 12-х номерів у світовому футболі:

Одні з найкращих 20-х номерів у світі футболу:

Приблизно це хотіли зробити фанати Челсі з Ентоні Тейлором після матчу з Тоттенгемом:

Chelsea fans: FINISH HIM!!pic.twitter.com/xAkS7WldH1 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) August 14, 2022

Стала відома причина конфлікту Конте та Тухеля:

Манчестер Юнайтед в перших матчах сезону АПЛ:

Стюарди змушують фаната Манчестер Юнайтед додивитися матч із Брентфордом: