Англія

Коуч "ірисок" в захваті від гри українця проти Ліверпуля.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард прокоментував гру Віталія Миколенка проти Ліверпуля (1:1) в АПЛ.

"Що стосується Миколенка, то ми не можемо собі уявити те, які емоції йому доводиться переживати за межами поля. Він справляється з цим неймовірно добре, якщо врахувати, що відбувається у нього вдома.

Коли я сюди прийшов, він був тут недовго. У мене було питання: «Чи підходить він для цієї ліги?». Я сидів і розмовляв, переглянув багато ігор з ним.

Це було зроблено для того, щоб показати всім, чому ми його підписали. І я побачив, як він додав в грі в обороні й в атаці. В грі проти Ліверпуля він протистояв Салаху. Я вважаю, що Миколенко провів чудову гру проти нього", — цитує тренера dailymail.

Нагадаємо, Миколенко отримав середню оцінку у матчі проти Ліверпуля за версією Whoscored.