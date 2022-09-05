Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

5-ий тур чемпіонату Німеччини подарував нам впевнену перемогу Боруссії над Гоффенгаймом, нічию Уніона та Баварії та багато іншого. Давайте про це більш детально.

Усі результати 5-го туру Бундесліги

The Great and Powerful Marco Reus

Боруссія вийшла у лідери чемпіонату разом із Фрайбургом.

Кобель — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф (Зюле, 83) — Байно-Гіттенс (Азар, 43), Беллінгем, Озджан, Ройс, Брандт (Рейна, 83) — Модест

Бауманн — Акпогума, Фогт, Кабак, Анхеліньо, Сков (Кадержабек, 46) — Гайгер (Руді, 46), Баумгартнер (Дамар, 46), Премель (Даббур, 71) — Крамаріч, Ріттер

Не сказати, що Дортмунд створив безліч небезпечних моментів за 90 хвилин гри. Так, їх вистачало, але, скоріше, Боруссія робила акцент на руйнуванні планів Гоффенгайму. Команда Андре Брайтенрайтера дійсно виглядає солідно на старті сезону та трохи змінила вигляд після провальної другої половини минулої кампанії, тож це абсолютно не дивує. І дійсно, створити щось путнє біля воріт Грегоря Кобеля "селянам" не вдалося.

І це не стилістична фігура, бо окрім напівмоменту на 48 хвилині, коли голкіпер "джмелів" двічі впорався із ударами гравців в синіх футболках (та й те контролював епізод), гості завдали лише 6 ударів по воротах і лише один з них долетів у площину. До того ж цей удар Андрея Крамаріча прийшовся точно у руки Кобеля.

У першому таймі вони взагалі зуміли лише раз налякати Дортмунд, отже перемога Боруссії вийшла впевненою по грі, але не по рахунку.

Переможний гол забив Марко Ройс, котрий є спеціалістом у BVB щодо відкриття рахунку у матчах. Відмітимо й блискучу передачу у дотик від Юліана Брандта, котрий наразі є найкращим асистентом команди у Бундеслізі.

У ендшпілі Гоффенгайм почав сміливіше йти вперед та намагався створити тиск на оборону суперника, але "чорно-жовті" дуже холоднокровно знімали увесь верх та добре по таймінгу грали у відборах та перехопленнях. Можна було взагалі не доводити справу до нервів наприкінці зустрічі, але ще у першому таймі Джеймі Байно-Гіттенс, який схоже випав на певний час через вивих плеча (це може бути й рецедивом, бо ще у академії англієць мав із ним серйозні проблеми), не зумів вразити фактично пусті ворота після прострілу Антоні Модеста, а у другій половині гри Олівер Бауманн двічі врятував після ударів упритул від Торгана Азара та того же Модеста.

Словом, Боруссія здобуває четверту перемогу у п'яти турах Бундесліги та третю з рахунком 1:0. Доволі непогано, але рана поразки від Вердера все ще не може загоїтись.

Залізний Уніон

Баварія втратила очки другий тур поспіль.

Реннов — Тріммель, Йеккель, Кнохе, Доехі, Раєрсон — Торсбі, Хедіра, Шефер — Бекер (Левелінг, 62), Беренс (Мішель, 62)

Нойєр — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Горетцка, 85) — Кімміх (Гравенберх, 62), Забітцер — Коман (Гнабрі, 73), Мусіала (Мюллер, 62), Сане — Мане

Міф про непереможність Баварії знищено вже другий тур поспіль. Ні, команда виглядає доволі солідно та з тією ж Боруссією Менхенгладбах була зобов'язана здобувати впевнену та беззаперечну перемогу, але все ж видно, що за відсутності Роберта Левандовські "ротен" потрібен час, щоб перебудуватися та стати більш гнучкою попереду.

Юліан Нагельсманн, звісно, має усі ресурси для цього.

Садіо Мане поки що виглядає чужорідним тілом у Мюнхені. Сенегалець старається, але поки що принаймні мені не видно блиску у його очах. Такого, який був його паливом у Ліверпулі. Там він був у тіні Мохаммеда Салаха, тож часто мав подвійну мотивацію довести собі і усім власні здібності. У Баварії в нього дещо змінився статус та шкала очікувань, але перебудуватися поки що не вдається.

Та й з постійними потрапляннями у офсайд та грою у недодачу потрібно щось робити.

Для розуміння максимальної компактності Уніона та безсилля "ротен" на Ан дер Альтен Фьорстерай варто подивитися на карту дотиків атакувальних гравців команди Нагельсманна.

Кінгслі Коман, Джамал Мусіала, Лерой Сане, Садіо Мане, Серж Гнабрі та Томас Мюллер на шістьох лише 22 рази доторкнулись м'яча у штрафному майданчику господарів. З 262 дотиків загалом у грі — доволі показово.

Команда Урса Фішера зробила неймовірно якісну роботу саме у руйнуванні — 69,5% виграних єдиноборств у обороні, 37 перехоплень м'яча, 18 виносів та 5 сейвів Фредеріка Реннова.

Забити ж вдалося зі стандарту зусиллями Шеральдо Бекера, який прямо зараз перебуває у неймовірній формі та змушує вболівальників "залізних" забути про Тайво Авонії. Баварці відігралися швидко завдяки більярдному пострілу Йозуа Кімміха (він сам розпочав гольовий епізод розіграшом кутового, сам ж його і завершив) у дальній кут воріт Реннова.

Дотиснути міцних берлінських горішків у ендшпілі баварцям не вдалося. Тож друга нічия поспіль та втрата лідерства у чемпіонаті.

До речі, Уніон жодного разу не зумів переграти "Зірку Півдня" у Бундеслізі, але вже третій раз зіграв із нею внічию 1:1, другий раз це вдалося зробити вдома.

Погром саксонців у Франкфурті-на-Майні

Я вже писав про те, що невдалий початок Айнтрахта не варто сприймати серйозно. Так, програли 1:6 Баварії, так довго не могли перемогти, але було абсолютно точно зрозуміло, що рано чи пізно команда знайде свою гру та розпочне підніматися у таблиці.

Трапп, Якич (Чандлер, 86), Тута, Ндічка, Ленц (Смолчич, 87), Роде (Діна, 32), Соу, Ліндстрем (Кнауфф, 74), Гетце, Камада, Муані (Борре, 74)

Гулачі, Сімакан (Хайдара, 69), Орбан, Гвардіол, Хенріхс, Лаймер, Кампль (Собослаї, 46), Раум (Хальстенберг, 69), Ольмо (Форсберг, 11), Вернер (Сілва, 74), Нкунку

Так було і минулого сезону. Довгий час "орли" з підбитими крилами були поблизу зону вильоту, але ближче до кінця першого кола почали поступово набирати очки. Фінішувати у топ-6 завадили виступи у Лізі Європи. Все ж таки Айнтрахт не має складу, котрий може стабільно боротися на два фронти без втрати якості.

Здається, що з Лейпцигом може бути схожа історія. "Червоні бики" навряд чи могли "наїстися" Доменіко Тедеско за менше, ніж рік спільної роботи, та й сам екс-коуч Шальке ніколи не був поміченим у токсичності або скандалах з роздягальнею.

Якщо брати статистичні показники, зокрема expected points, то РБ не дорахувався щонайменше 3 залікових балів, тобто мав би знаходитися впритул до зони єврокубків. А нараз йде лише 11-им.

Проте конкретно у грі проти Айнтрахта майбутній суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів відверто провалився та заслужив на впевнену поразку.

Незабаром більш детально познайомимось із Рандалом Коло Муані у окремому матеріалі, а поки констатуємо, що француз блискуче увійшов у нову команду. Саме його асисти фактично принесли банді Олівера Гласнера перемогу.

Що ж, доволі непоганий результат перед важким поєдинком проти Спортінга у головному єврокубку.

Коротко про інші матчі туру:

- Баєр просто жахливо розпочинає сезон. Команда поступилася у Кубку, про що ми вже неодноразово писали, а тепер програла вже четвертий поєдинок у Бундеслізі! Перед стартом у Лізі чемпіонів це не може не хвилювати усіх пов'язаних із "фармацевтами". Фрайбург, котрий також стартує у єврокубках у найближчий четвер проти Карабаху, проявив характер та вирвав вольову перемогу. В команди Херардо Сеоане була одна проблема, яка простежується й у цьому сезоні — вона є занадто "тонка", якщо говорити про втримання результату або його розвиток. У кампанії-2021/22 Леверкузен частенько вів у рахунку, але пропускав і не завжди вмім тримати удар. Ось і тут господарі вийшли вперед після того, як Керем Демірбай проштовхнув м'яч у сітку воріт, але на початку другого тайму пропустив за декілька хвилин після кутового (Маттіас Гінтер) та кросу Чон У Ена на Міхаеля Грегорича. Здавалося, що гол Патріка Шика зуміє якось пробудити хлопців Сеоане, але ні. Ба більше, вони знову примудрилися пропустити, причому знову ж з тієї зони, з котрої забив кореєць. Азіатський товариш Чон У Ена Рітсу Доан ефективно випередив захисника на дальній стійці. А як банда Крістіана Штрайха забила переможний гол? Правильно, зі стандарту!

- Бохум непогано виглядав проти Вердера, але не зумів вицепити навіть нічию, пропустивши двічі у ендшпілі (0:2). Героєм зустрічі став Ніклас Фуллькруг, який спершу головою замкнув подачу від партнера, а потім впевнено реалізував пенальті.

- Вольфсбург знову має серйозні проблеми. Після розставання із Олівером Гласнером "вовки" в черговий раз намагаються знайти якісного тренера, котрий міг би хоча б стабільно виводити команду у Лігу Європи, але поки що третій наставник за півтора роки також виглядає доволі спірно. Хоча у випадку із Ніко Ковачем варто зачекати, бо його Айнтрахт та Монако виглядали дійсно непогано. Та чи вистачить нервів в керівництва клубу та вболівальників, котрі зуміли насолодитися футболом лише тричі з останніх восьми сезонів, а минулого року знову пройшли майже усі кола пекла разом із Марком ван Боммелем та Флоріаном Кофельдтом? Сам хорватський спеціаліст розуміє, що метод пряника в даному випадку вже не працює, тож вирішив провести шоко-терапію для футболістів через спіч у ЗМІ. Побачимо, чи спрацює нова методика. Кельну ж Вольфсбург влетів без особливих шансів (2:4) та ще й у принциповому поєдинку.

- Штутгарт та Шальке не виявили переможця (1:1). З важливого варто відмітити дебютний гол Сімона Теродде за "кобальтових" саме у Бундеслізі 1 (хоча той нереалізований пенальті..).

- Герта нарешті здобула першу перемогу, обігравши Аугсбург (2:0). "Стара дама" перемогла на виїзді завдяки голу Доді Лукебакіо та класному технічному виконанню від Марко Ріхтера наприкінці зустрічі.

- А ось Боруссія Менхенгладбах вперше поступилася, а її палачем став Майнц (0:1). Команда Бо Свенссона забила переможний м'яч зі штрафного, а окрім того блискуче грала саме за якістю пресингу та гри, та майже ні в чому не поступалася "жеребцям".

Цікаві факти

- Марко Ройс в 60-ий раз забив перший гол своєї команди та вивів її вперед у матчі Бундесліги.

- Головний тренер Гоффенгайма Андре Брайтенрайтер програв усі п'ять виїздів до Дортмунда в якості коуча.

- Патрік Шик з п'ятої спроби таки зумів вразити ворота Фрайбурга.

- Фрайбургу вперше в цьому сезоні не вдалося першим відкрити рахунок у матчі.

- Баварія забивала у кожному матчі Бундесліги після 9 лютого 2020 року та гри проти Лейпцига (0:0).

- Шеральдо Бекер з Уніона наразі забив найбільше серед усіх гравців ліги.

- Востаннє Вольфсбург пропустив три голи у першому таймі домашнього матчу 17 квітня 2021 року, коли програв Баварії з рахунком 2:3, тоді рахунок до перерви був 1:3.

- Кельн виграв кожну з п'яти ігор, в яких забивав Деян Любічіч.

- Бохум наніс 18 ударів по воротах Вердера, але так і не зумів забити.

- Вердер програв лише одну з останніх 13 виїзних зустрічей в усіх турнірах.

- Сілас зі Штутгарта вперше з березня 2021 року асистував партнеру у Бундеслізі.

- Шальке не здобув жодної перемоги у 31-му останньому виїзному матчі поспіль.

- Айнтрахт вперше забив головою цього сезону, а Лейпциг вперше головою пропустив.

- Лейпциг не може виграти в останніх п'яти виїзних поєдинках чемпіонату.

- Аугсбург програв усі три домашні матчі цього сезону Бундесліги.

- Герта програла лише одну з останніх 16 зустрічей Бундесліги проти Аугсбурга (9 перемог та 6 нічиїх окрім того).

- Ко Ітакура з Менхенгладбаха отримав першу червону картку у Бундеслізі.

- Майнц переміг в усіх трьої виїзних матчах цього сезону у чемпіонаті.

Найкращий гол 5-го туру Бундесліги

Йозуа Кімміх (Баварія)

Аарон Каріколь (Майнц)

Найкращий тренер 5-го туру Бундесліги

Едін Терзіч (Боруссія Дортмунд) — впевнена перемога над непростим Гоффенгаймом

Урс Фішер (Уніон) — нічия проти діючого чемпіона

Крістіан Штрайх (Фрайбург) — виїзна перемога у Леверкузені, котра допомогла вийти на тимчасове перше місце у таблиці

Олівер Гласнер (Айнтрахт Франкфурт) — розгром Лейпцига

Бо Свенссон (Майнц) — впевнена перемога над Боруссією Менхенгладбах

Найкращий гравець 5-го туру Бундесліги

Марко Ройс (Боруссія Дортмунд) — переможний гол у ворота Гоффенгайма (1:0)

Шеральдо Бекер (Уніон) — важливий гол у ворота Баварії, який дозволив берлінцям зіграти внічию із діючим чемпіоном, а також став для сурінамця 5 у 5 зустрічах цього сезону Бундесліги 1

Флоріан Кайнц (Кельн) — 1+2 у принциповій грі з Вольфсбургом, а також найбільша кількість ударів у матчі серед гравців своєї команди (4:2)

Ніклас Фуллькруг (Вердер Бремен) — переможний дубль Бохуму на останніх хвилинах матчу (2:0)

Рандал Коло Муані (Айнтрахт) — два асисти за рахунку 0:0 та 1:0, що дозволили його команді розгромити Лейпциг (4:0)

Аарон Каріколь (Майнц) — переможний гол Боруссії Менхенгладбах (1:0)

Символічна збірна 5-го туру Бундесліги

Турнірна таблиця після 5-го туру

Розклад 6-го туру Бундесліги