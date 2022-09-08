Англія

Німець не переживає за своє місце.

У матчі першого туру групової стадії Ліги чемпіонів Ліверпуль зазнав принизливої ​​поразки в Неаполі від Наполі – 1:4. Не вражає і старт "червоних" в АПЛ. Після шести турів команда перебуває на незвичному сьомому місці, вигравши лише дві зустрічі під час кампанії.

Приголомшлива поразка від Наполі спровокувала розмови про можливу відставку Юргена Клоппа з посади головного тренера Ліверпуля. Німець відповів, чи розглядають таку можливість власники клубу.

"Не дуже хвилююся. У нас досить спокійні власники, вони очікують, що в цій ситуації я розберуся, а не хтось інший", – наводить слова Клоппа Джеймс Пірс.

Нагадаємо, вчора після поразок у Лізі чемпіонів було звільнено двох німецьких тренерів – Томаса Тухеля з Челсі та Доменіко Тедеско з Лейпцига.