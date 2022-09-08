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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 7 вересня:

Лондонський Челсі звільнив із займаної посади головного тренера німецького фахівця Томаса Тухеля.

Німецький РБ Лейпциг трохи до цього також не погребував відставкою Доменіко Тедеско на тлі нищівної поразки від донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів УЄФА.

Колишній центральний захисник каталонської Басрелони Карлес Пуйоль закликав екс-нападника клубу, Ліонеля Мессі, повернутись назад на Камп Ноу.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.