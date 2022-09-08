"Гірники" розпочинають підготовку до матчу чемпіонату України.
офіційний сайт Шахтаря
08 вересня 2022, 12:54
Донецький Шахтар повернувся до України з Німеччини після матчу Ліги чемпіонів із Лейпцигом (4:1), повідомляє офіційний сайт клубу.
Вчора команда здійснила переліт до польського Жешува, а потім автобусом приїхала до Львова.
У четвер, 8 вересня, підопічні Йовічевіча розпочнуть готуватися до поєдинку УПЛ із Чорноморцем. Зустріч відбудеться 10 вересня на Арені Львів. Початок о 17:00.
Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Чорноморець.