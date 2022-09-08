Україна

"Гірники" розпочинають підготовку до матчу чемпіонату України.

Донецький Шахтар повернувся до України з Німеччини після матчу Ліги чемпіонів із Лейпцигом (4:1), повідомляє офіційний сайт клубу.

Вчора команда здійснила переліт до польського Жешува, а потім автобусом приїхала до Львова.

У четвер, 8 вересня, підопічні Йовічевіча розпочнуть готуватися до поєдинку УПЛ із Чорноморцем. Зустріч відбудеться 10 вересня на Арені Львів. Початок о 17:00.

Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Чорноморець.