У "сорок" лише одна перемога за сім матчів.
Ньюкасл, Getty Images
17 вересня 2022, 19:54
Ньюкасл здобув лише одну перемогу за сім матчів чемпіонату Англії у сезоні-2022/23.
Сьогодні команда Едді Хау вдома зіграла внічию з Борнмутом (1:1) у восьмому турі АПЛ.
"Сороки" зуміли виграти лише у першому матчі сезону — 2:0 у Ноттінгем Форест. З того часу в чемпіонаті у них п'ять нічиїх (з Брайтоном, Манчестер Сіті, Вулвергемптоном, Крістал Пелас і Борнмутом) та одна поразка (від Ліверпуля).
У наступному турі Ньюкасл зустрінеться з Фулгемом – це станеться 1 жовтня.