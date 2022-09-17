Англія

У "сорок" лише одна перемога за сім матчів.

Ньюкасл здобув лише одну перемогу за сім матчів чемпіонату Англії у сезоні-2022/23.

Сьогодні команда Едді Хау вдома зіграла внічию з Борнмутом (1:1) у восьмому турі АПЛ.

"Сороки" зуміли виграти лише у першому матчі сезону — 2:0 у Ноттінгем Форест. З того часу в чемпіонаті у них п'ять нічиїх (з Брайтоном, Манчестер Сіті, Вулвергемптоном, Крістал Пелас і Борнмутом) та одна поразка (від Ліверпуля).

У наступному турі Ньюкасл зустрінеться з Фулгемом – це станеться 1 жовтня.