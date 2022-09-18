Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал вирушив у гості до Брентфорда, де здобув розгромну перемогу.

Підопічні Мікеля Артети відправили у ворота суперника три м'ячі, що виявилося більш ніж достатньо "канонірам" для того, щоб записати в свій актив три очки і повернутися на перше місце в таблиці.

Огляд матчу:

Брентфорд — Арсенал 0:3

Голи: Саліба, 17, Габріел Жезус, 27, Вієйра, 49



Брентфорд: Рая — Гікі, Аєр, Мі, Генрі — Янссон, Янелт (Оньєка, 62), Єнсен (Баптіст, 69) — Мбемо (Вісса, 76), Тоні, Дасілва (Дамсгор, 63).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 85), Саліба, Габріель, Тірні — Партей (Локонга, 78), Джака — Сака (Маркіньос, 90+2), Вієйра (Нванері, 90+1), Мартінеллі (Нкетіа, 78) — Габріел Жезус.



Попередження: Джака, Габріель Жезус.