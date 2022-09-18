Англія

Команда Мікеля Артети легко відновила лідерство в турнірній таблиці.

Події, пов’язані з періодом після смерті Королеви Великої Британії Єлизавети II, розділили англійські клуби на тих, кому пощастило зіграти свої матчі в рамках європейських змагань посеред поточного тижня, та тих, хто так і залишився без ігрової практики на довгий час. Лондонський Арсенал у цьому контексті опинився десь посередині, бо про трагічну звістку дізнався прямо під час перерви гостьового матчу Ліги Європи проти швейцарського Цюріха (2:1), але в другому турі цього турніру проти нідерландського АЗ Алкмар на власному полі так і не зіграв.

Звісно, ситуація для команди Мікеля Артети склалась кращим чином, аніж у суперників "канонірів" за звітною грою, Брентфорда. Якому доводилось протистояти лідеру турнірної таблиці АПЛ станом на початок восьмого туру, та ще й на тлі двох тижнів без офіційних баталій. Перемога над Лідсом (5:2) була вже посунута на третій план, хоча все ж таки є впевненість у тому, що футболісти Томаса Франка ще довго пригадуватимуть розгром Манчестер Юнайтед уже як місячної давнини (4:0).

У першій половині гри перевага гостей була помітною, тож геть не дивно, що суперники були вимушені більшу частину ігрового часу перебувати без м’яча в ногах. Арсенал вільно гойдав захист Брентфорда навіть перед чужим штрафним майданчиком, і зрештою домігся свого під час виконання стандартного положення. У класичному англійському стилі французький центральний захисник Вільям Саліба зробив ривок на ближню стійку під подачу від Саки, а його удар головою спрямував м’яч у дальній каркас воріт, рикошет від якого Рая витягнув уже за лінією.

Господарі поля нічого не встигли продемонструвати зі свого боку до того, як пропустили ще одного разу. Розмірений та неквапливий наступ "канонірів" раптово перервався виконання подачі з лівого флангу від Джаки, а в центрі штрафного Жезусу вдалось опинитись поміж двома центральними захисниками зі завершальним ударом головою. Єдиним завданням Рамсдейла за такої гри було перехоплення поодиноких навісів із флангів атак суперників, але всі вони не несли жодної загрози безпосередньо воротам Арсенала.

У другій половині гри домінуючий стиль гостей не зазнав змін, а швидкий третій м’яч узагалі позбавив час, що залишався до кінця зустрічі, будь-якого практичного значення. Дальній постріл Вієйри під праву стійку збільшив перевагу команди Артети вже на 49 хвилині, і від того моменту можна було сміливо вести відлік до фінального свистка без спостерігань за подіями на полі. Команди лишень зрідка робили загострюючі випади, але найбільш помітною подією став вихід на заміну 15-річного Етана Нванері — нового наймолодшого дебютанта АПЛ.

У наступному турі Брентфорд зіграє в гостях проти Борнмута, а на Арсенал чекає чергове лондонське дербі, проте вже з більшою питомою та історичною вагою — удома, проти Тоттенгема.Брентфорд —0:3Саліба, 17, Габріел Жезус, 27, Вієйра, 49Рая — Гікі, Аєр, Мі, Генрі — Янссон, Янелт (Оньєка, 62), Єнсен (Баптіст, 69) — Мбемо (Вісса, 76), Тоні, Дасілва (Дамсгор, 63).Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 85), Саліба, Габріель, Тірні — Партей (Локонга, 78), Джака — Сака (Маркіньос, 90+2), Вієйра (Нванері, 90+1), Мартінеллі (Нкетіа, 78) — Габріел Жезус.Попередження: Джака, Габріель Жезус.