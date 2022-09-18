Англія

Український захисник провів поєдинок у складі "ірисок".

Сьогодні, 18 вересня, пройшов поєдинок восьмого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон обіграв мінімально Вест Гем (1:0).

У цьому матчі взяв участь український захисник Віталій Миколенко, який вийшов у стартовому складі "ірисок" та провів на полі весь поєдинок.

Авторитетний статистичний портал SofaScore оцінив дії українця у 7,8 балів. Це друга найкраща оцінка у матчі після воротаря Евертона Асміра Беговича, який отримав – 8 балів. 7,8 балів також отримав Джеймс Тарковські.

За 90 хвилин на полі Миколенко двічі виніс м'яч, двічі його перехопив та 5 разів відібрав, 73 рази торкнувся м'яча, віддавши 37 точних передач з 43 (86%), у тому числі 1 ключову, та наніс 1 удар по воротах.

Ще один портал WhoScored оцінив футболіста збірної України у 7,4 бала, а найкраща оцінка у Беговича – 7,8.

Для Евертона це була перша перемога у семи матчах — на рахунку "ірисок" сім очок і 13 рядок у турнірній таблиці АПЛ.