Україна

Традиційно у кожній номінації по п'ять кандидатів.

Українська Прем'єр-ліга запустила голосування за звання найкращого гравця та тренера за підсумками серпня-вересня. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

У голосуванні за найкращого гравця візьмуть участь наступні футболісти:

- півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок – 3 матчі, 1 гол та 1 асист;

- захисник Олександрії Андрій Цуріков – 4 матчі, 2 голи;

- воротар Чорноморця Дмитро Непогодов — 4 матчі, 1 матч на нуль, 4 пропущені м'ячі;

- нападник Зорі та Колоса Денис Безбородько — 4 матчі, 3 голи та 1 асист;

- хавбек Вереса Дмитро Кльоц — 4 матчі, 1 гол та 1 асист.

Проголосувати за найкращого гравця можна ТУТ.

У номінацію найкращий тренер потрапили наступні кандидати:

- Олександр Кучер (Дніпро-1) – 3 матчі, 3 перемоги з різницею м'ячів 8:0;

- Валерій Кривенцов (Металіст 1925) – 4 матчі, 1 перемога, 2 нічиї, 1 поразка;

- Патрік ван Леувен (Зоря) – 4 матчі, 3 перемоги, одна поразка;

- Ярослав Вишняк (Колос) – 4 матчі, 3 перемоги, одна нічия;

- Юрій Вірт (Верес) – 4 матчі, 3 перемоги, 1 поразка.

Проголосувати за найкращого тренера можна ТУТ.

Голосування триватиме до понеділка, 26 вересня, до 13:00.