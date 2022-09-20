Австрійський клуб не захотів розлучатися зі своїм досвідченим фахівцем.
twitter.com/fabrizioromano
20 вересня 2022, 19:12
Лондонський Челсі буде змушений продовжувати пошуки нового спортивного директора. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, австрійський клуб не захотів відпускати свого спортивного директора Крістофа Фройнда, заблокувавши його перехід, незважаючи на усну домовленість фахівця з "синіми".
"Так, це правда, що Челсі хотів мене — і в нас були переговори, і я думав про посаду директора в Челсі, тому що пишаюся інтересом такого топ-клубу", — сказав Фройнд.
Таким чином, Челсі продовжуватиме пошуки нового спортивного директора в іншому місці.