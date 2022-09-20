Італія

22-річний валлієць повернеться до Челсі по завершенні орендної угоди.

В останні дні трансферного вікна італійська Спеція підсилилася валлійським захисником Челсі Ітаном Ампаду. Тоді сторони не повідомляли, чи мають "орлята" право викупу 22-річного оборонця по завершенню орендної угоди.

Як наразі повідомляє Фабріціо Романо, такої опції в "орлят" нема. Можливість придбати футболіста за 15 мільйонів євро, про яку говорилося раніше, не включена в угоду.

Втім, якщо Спеція таки захоче підписати з Ампаду повноцінний контракт, то сума трансферу залежитиме від того, скільки він зіграє у нинішньому сезоні.

Зазначимо, що у нинішньому розіграші Серії А Ітан виходив на поле в останніх двох матчах, результативними діями не відзначався.