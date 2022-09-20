Україна

Крістоф Фройнд відповідатиме за трансферну політику лондонського клубу.

Лондонський Челсі найближчим часом може укласти контракт із спортивним директором австрійського Зальцбурга Крістофом Фройндом. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, між сторонами була досягнута устна домовленість після зустрічі з власником "синіх" Тоддом Боелі. Найближчими днями має бути офіційно оголошено про його призначення.

Також зазначається, що кандидатуру Фрейнда затвердив новий головний тренер Грем Поттер.

Після шести турів Челсі набрав 10 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.

Після двох турів у груповому етапі Ліги чемпіонів Челсі посідає останнє місце, виборовши одне очко за нічию із Зальцбургом після поразки від загребського Динамо.