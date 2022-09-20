Англія

Лондонці, як і раніше, шукають нового функціонера.

Челсі деякий час вів переговори про підписання контракту зі спортивним директором РБ Зальцбург, проте австрійський клуб не відпустив Крістофа Фройнда.

Як повідомляє видання The Guardian, лондонський клуб переключився на Тіма Штайдтена з леверкузенського Баєра.

Штайдтен приєднався до Баєра у 2019 році і спочатку займався плануванням складу. Він став спортивним директором клубу цього літа.

Нагадаємо, що Челсі планує залишити головного тренера Грема Поттера, навіть якщо команда не потрапить до топ-4.