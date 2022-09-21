Англія

Півзахисник Вест Гема може повернутися до Челсі.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс все ще може перейти до Челсі, в якому розпочинав свій футбольний шлях.



Як повідомляє джерело, 23-річний англієць вже кілька років цікавить скаутів Челсі, але їм так і не виходить підписати гравця. Як стверджує британська преса, "аристократам" доведеться заплатити за Райса "астрономічну суму". Зараз його цінник на трансферному ринку — близько 80 мільйонів євро.

В нинішньому сезоні англієць відіграв 9 матчів та віддав 1 результативну передачу.