Северная Америка

Заокеанський клуб розглядає можливість запрошення досвідченого півзахисника.

Наприкінці цього сезону у півзахисника Барселони Серхіо Бускетса закінчується контракт із клубом. Іспанець вирішивши його не продовжувати.

Запросити до клубу досвідченого півзахисника не проти Інтер Маямі, яким володіє родина Бекхемів. Раніше повідомлялося, що Серхіо має намір продовжити кар'єру в клубі МЛС.

Нагадаємо, 34-річний іспанець вирішив залишити каталонський клуб. "Синьо-гранатові" запропонували гравцеві відкласти отримання частини наданих за контрактом коштів за умови продовження угоди ще на один рік, проте отримали відмову.

До речі, Барселона відшукала заміну Бускетсу в складі Реала Сосьєдад.