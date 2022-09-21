Англія

Ексгравець "синіх" виявив повагу до колишнього клубу.

Колишній гравець Челсі Вілліан перебрався до іншого лондонського клубу — Фулгему — і зізнався, що не збирається святкувати голи у ворота "аристократів".

"Я без проблем зіграю проти Челсі, я впораюся зі своїми уподобаннями. Якщо я заб'ю, то не святкуватиму. Я провів там 7 років і дуже поважаю клуб та вболівальників", — передає слова Вілліана The Athletic.

Футболіст дістався лондонському клубу безплатно, оскільки перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Корінтіанс на початку минулого місяця.