"Каноніри" хочуть посилити склад.
Душан Влахович, getty images
24 вересня 2022, 11:55
Арсенал непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але, як і раніше, веде роботу над посиленням складу.
Як повідомляє видання Calciomercatoweb, лондонський клуб націлився на двох представників туринського Ювентуса.
Стверджується, що "каноніри" хочуть підписати півзахисника Фабіо Міретті та нападаючого Душана Влаховича.
Нагадаємо, що "каноніри" також розглядають варіант підписання Мануеля Локателлі з Ювентуса.