Англія

"Каноніри" хочуть посилити склад.

Арсенал непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але, як і раніше, веде роботу над посиленням складу.

Як повідомляє видання Calciomercatoweb, лондонський клуб націлився на двох представників туринського Ювентуса.

Стверджується, що "каноніри" хочуть підписати півзахисника Фабіо Міретті та нападаючого Душана Влаховича.

Нагадаємо, що "каноніри" також розглядають варіант підписання Мануеля Локателлі з Ювентуса.