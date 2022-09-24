Англія

Клуб має опцію продовження на один сезон.

Манчестер Юнайтед може продовжити контракт із Давидом Де Хеа, повідомляє Telegraph.

Діюча угода з воротарем розрахована до кінця цього сезону. У клубі розмірковують, чи варто активувати опцію продовження контракту до 2024 року.

Протягом найближчих місяців керівництво МЮ ухвалить рішення про те, чи продовжити угоду з голкіпером ще на рік, чи дозволити йому піти вільним агентом.

У шести матчах цього сезону АПЛ Де Хеа пропустив вісім голів.