Клуб має опцію продовження на один сезон.
Давід Де Хеа, Getty Images
24 вересня 2022, 13:58
Манчестер Юнайтед може продовжити контракт із Давидом Де Хеа, повідомляє Telegraph.
Діюча угода з воротарем розрахована до кінця цього сезону. У клубі розмірковують, чи варто активувати опцію продовження контракту до 2024 року.
Протягом найближчих місяців керівництво МЮ ухвалить рішення про те, чи продовжити угоду з голкіпером ще на рік, чи дозволити йому піти вільним агентом.
У шести матчах цього сезону АПЛ Де Хеа пропустив вісім голів.