Англія

За юніора Фулгема пропонують шалені гроші.

Челсі готовий викласти 30 мільйонів фунтів за 17-річного нападника Фулгема Люка Харріса, повідомляє Mirror.

Молодий форвард лише дебютував за першу команду "дачників" цього сезону, але вже має великий попит.

Минулого сезону 17-річний футболіст забив 13 голів за команду Фулгема до 23 років і приєднався до основної команди Марко Сілви напередодні нової кампанії.

"Сині" готові заплатити 25 мільйонів фунтів стерлінгів плюс ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів як можливі бонуси.

Зазначимо, що Харріс підписав контракт із Фулгемом до 2025 року.

Раніше ми писали, що Челсі цікавиться півзахисником Брайтона Мойзесом Кайседо.