Україна

Українець може спробувати свої сили у Серії А.

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик продовжує перебувати у сфері інтересів Торіно. Про це повідомляє TuttoSport.

За інформацією джерела, туринський клуб спробує підписати українця взимку. Нагадаємо, що влітку в Довбика закінчується контракт з Дніпром-1. Цей фактор може зменшити трансферну ціну.

Раніше українця пов'язували з переходом до Салернітани та Болоньї.

Минулого сезону Довбик провів 17 матчів в УПЛ, забив 14 голів та віддав 5 гольових передач.