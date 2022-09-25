Ліга націй

Невдачі у Лізі націй спровокували розмови про відставку Саутгейта.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував невдалий виступ у Лізі націй. Нагадаємо, що після поразки Італії (0:1) англійці залишили елітний дивізіон і новий сезон розпочне у Лізі В.

Попри невдачі зіркової збірної, коуч упевнений, що саме він має очолювати команду на мундіалі.

"Я та людина, яка має очолювати Англію на ЧС 2022. Вважаю, що так ми збережемо стабільність. Не згоден, що проти Італії ми зіграли дуже погано, але було очевидно, що поразки викличуть глузування з мене", — цитує Саутгейта Reuters.

Раніше Саутгейт зізнався, що поразка Італії – це крок у правильному напрямку.