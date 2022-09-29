Англія

Мерсисайдці мають намір переманити 21-річного аргентинця.

Перед початком цього сезону Ліверпуль заплатив Бенфіці за Дарвіна Нуньєса 75 мільйонів євро. Але поки що уругваєць не виправдовує авансів. Однак це не зупиняє Ліверпуль переманити ще одного гравця "орлів".

Як повідомляє видання Liverpool Echo з посиланням на O Jogo, Ліверпуль уважно слідкує за півзахисником Бенфіки Енцо Фернандесом. Зазначається, що у контракті 21-річного футболіста є пункт про відступні, які становлять €120 млн.

Ліверпуль не хоче виплачувати суму і збирається дочекатися літа 2023 року, коли розпочне переговори з Бенфікою про можливий перехід гравця.

В цьому сезоні аргентинець зіграв у 13 матчах, забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі.

Раніше ми писали, що Беллінгем — одна з головних трансферних цілей Ліверпуля.