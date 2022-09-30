Англія

Німець прокоментував роботу Де Дзербі перед очним протистоянням.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо призначення екснаставника Шахтаря Роберто Де Дзербі в Брайтон.

"Де Дзербі робив неймовірну роботу в Сассуоло, а потім у Шахтарі. Більшість людей пам'ятають їхню гру проти Реала, справді гарну гру – і це заслуга Де Дзербі. Він сміливий тренер.

Я не знаю, наскільки хороша його англійська, і це може бути проблемою. Але, крім того, його футбольні ідеї підходять Брайтону. Втім, ми, мабуть, не знаємо, чого чекати. Чого вартий старий Брайтон і чого — новий? Єдине, що ми знаємо, це те, що це справді хороша команда, і у них були хороші результати перед павзою", — заявив Клопп.

Ліверпуль прийматиме Брайтон у 9 турі АПЛ. Матч відбудеться 1 жовтня, початок о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.