Досвідчений захисник готовий боротися за своє місце.
Жерар Піке, getty images
30 вересня 2022, 19:26
Після приходу Хаві Ернандеса на посаду головного тренера Барселони Жерар Піке втратив місце у стартовому складі.
Як повідомляє видання Sport.es, іспанський захисник не зацікавлений у переході до Атлетіко, інтерес якого йому приписували.
Зазначимо, що в минулому сезоні один із найбільш високооплачуваних футболістів "блаугранас" зіграв у 39 матчах, забивши три голи.
Нагадаємо, що Барселона хоче зменшити відомість зарплат майже на 200 мільйонів євро шляхом прощання з капітанами команди.