Іспанія

Досвідчений захисник готовий боротися за своє місце.

Після приходу Хаві Ернандеса на посаду головного тренера Барселони Жерар Піке втратив місце у стартовому складі.

Як повідомляє видання Sport.es, іспанський захисник не зацікавлений у переході до Атлетіко, інтерес якого йому приписували.

Зазначимо, що в минулому сезоні один із найбільш високооплачуваних футболістів "блаугранас" зіграв у 39 матчах, забивши три голи.

Нагадаємо, що Барселона хоче зменшити відомість зарплат майже на 200 мільйонів євро шляхом прощання з капітанами команди.