Україна

Голкіпер Руху визнав власну помилку.

Голкіпер Руху Юрій Паньків вибачився перед вболівальниками за другий пропущенний м'яч в матчі против Вересу (2:2). Нагадаємо, Паньків пропустив гол після подачі зі штрафного, яку виконав Кльоц.

"Другий пропущений м’яч – це моя індивідуальна помилка, її треба проаналізувати, зробити висновки та рухатись далі. Я хочу вибачитись і перед вболівальниками, і перед партнерами за цей м’яч. Гра була дуже бойовою, Верес – дуже агресивна команда, вмотивована. Але, мені здається, що ми більше хотіли перемогти у сьогоднішньому матчі, це було видно по нашій грі", — сказав Паньків.

У наступному турі рівненський Верес на власному полі прийматиме харківський Металіст, а львівський Рух проведе номінально гостьову зустріч проти київського Динамо.