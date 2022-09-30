Україна

Коуч Миная вважає, що це лише розізлить суперника.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував невдалий старт Динамо у чемпіонаті. Він впевнений, що невдачі роблять киян більш складним суперником.

"Впевнений, що тренерський штаб зробив висновки й самі гравці. І до цього поєдинку вони, напевно, підійдуть в кращій формі, ніж були до цього. Тому, що видно було, що команда виглядає втомленою. Але, знов таки, основної обойми команди не було цей період через матчі збірних, тому важко сказати, в якому стані перебуває команда. Але психологічно, напевно, кияни розуміють, що Динамо знаходиться далеко не на тій сходинці, на який має перебувати", — цитує Шарана офіційний сайт Миная.

Минай зіграє з Динамо у 5 турі УПЛ. Поєдинок пройде в Ужгороді. Початок матчу — о 13:00, 2 жовтня. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.