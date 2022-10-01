Англія

Вболівальники "ірисок" вибігли на поле після перемоги над Крістал Пелес, яка дозволила клубу залишитися в АПЛ.

Евертон отримав штраф у розмірі 300 тисяч фунтів стерлінгів за поведінку своїх уболівальників наприкінці минулого сезону АПЛ. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, таке покарання було винесено "ірискам" за інцидент після матчу АПЛ проти Крістал Пелес (3:2), перемога в якому забезпечила команді Френка Лампарда прописку у Прем'єр-лізі.

Після фінального свистка вболівальники "ірисок" масово вибігли на поле стадіону, щоб відсвяткувати успіх своєї команди.

ФА зазначила, що фанати поводилися агресивно та загрозливо, а керівництво клубу визнало свою провину в тому, що не змогло проконтролювати своїх фанатів.