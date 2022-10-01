Англія

Обидва українці провели у чемпіонаті Англії 81 матч.

Наразі відбувається поєдинок дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал на своєму полі приймає Тоттенгем.

У цьому матчі у стартовому складі команди Мікеля Артети на поле вийшов український універсал Олександр Зінченко, який відновився після травми.

Для Зінченка це 81 матч АПЛ у кар'єрі. Стільки ж матчів було на рахунку колишнього захисника Олега Лужного, який раніше виступав за Арсенал та Вулвергемптон.

Нинішнього сезону Зінченко провів п'ять поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Арсенал – Тоттенгем.