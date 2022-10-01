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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 вересня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 30 вересня:

Українець Олександр Зінченко ввійшов до топ-10 найдорожчих захисників світу.

Французький Парі Сен-Жермен пропонує своєму зірковому нападнику Ліонелю Мессі продовження контракту.

Дует із Манчестер Юнайтед в особі Еріка тен Гага та Маркуса Рашфорда визнали найкращим тренером та гравцем відповідно в вересні в рамках АПЛ.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.