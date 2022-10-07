Украина: Первая лига

Тренер Карпат емоційно висловився після центрального матчу туру.

Головний тренер Карпат Андрій Тлумак емоційно прокоментував суддівство в матчі проти Полісся, в якому його команда зазнала поразки 0:2.

"Станом на сьогодні йде війна в країні. Найголовніше, чому ми не хочемо бути такими, як москалі, тому що не хочемо туди йди, щоб було таке, як сьогодні на футбольному полі. Це найголовніше. Найгірше, що ми боремося за те, що не змінюється... Яка тоді різниця, чи буде вільною Україна, чи це буде москальня? Поясніть мені, будь ласка.

Мені просто цікаво, які будуть оцінки та де суддя буде. Я не кажу емоціями, ми говоримо про правила гри. Коли наш нападник на перших хвилинах виходить віч-на-віч, а Гітченко його руками зупиняє… Я не говорю, що це червона картка, бо центр поля, але жовта має бути. Жодних емоцій.

Коли воротар грає руками за межами штрафної, а наш нападник має забивати гол... Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка картка? Ніякої.

Полісся – молодці. Хороші футболісти, класний тренер, класна команда реально. Але якщо так буде, то я вітаю їх із виходом до УПЛ. Дякую", — сказав Тлумак на флешінтерв'ю.

Огляд матчу Полісся — Карпати читайте за посиланням.