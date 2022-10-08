Англія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу АПЛ.

У матчі дев'ятого туру АПЛ Челсі здобув розгромну перемогу над Вулвергемптоном. Відзначимо, що дебютним голом за "синіх" у рамках чемпіонату відзначився Армандо Броя.

Підопічні Грема Поттера вдруге за тиждень обіграли суперників з рахунком 3:0 на рідному Стемфорд Брідж. На тижні від лондонського гранду постраждав Мілан.

Огляд матчу:

Челсі — Вулвергемптон 3:0

Голи: Гаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89



Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі — Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Галлагер (Чуквуемека, 87), Кукурелья — Пулишич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72) — Гаверц (Зієш, 86).



Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті, Хонні (Аїт-нурі, 73) — Нунеш, Моутіньо — Траоре (Кемпбелл, 72), Поденсе, Гедеш (Годж, 46) — Коста (Хван, 56).



Попередження: Аспілікуета, Жоржиньйо.

Нагадаємо, що очолити Вулвергемптон невдовзі може Бруно Лопетегі.