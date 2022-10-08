До вашої уваги — найкращі моменти матчу АПЛ.
Джеймс і Жоржиньйо, Getty Images
08 жовтня 2022, 20:12
У матчі дев'ятого туру АПЛ Челсі здобув розгромну перемогу над Вулвергемптоном. Відзначимо, що дебютним голом за "синіх" у рамках чемпіонату відзначився Армандо Броя.
Підопічні Грема Поттера вдруге за тиждень обіграли суперників з рахунком 3:0 на рідному Стемфорд Брідж. На тижні від лондонського гранду постраждав Мілан.
Огляд матчу:
Челсі — Вулвергемптон 3:0
Голи: Гаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89
Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі — Лофтус-Чік, Жоржиньйо, Галлагер (Чуквуемека, 87), Кукурелья — Пулишич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72) — Гаверц (Зієш, 86).
Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті, Хонні (Аїт-нурі, 73) — Нунеш, Моутіньо — Траоре (Кемпбелл, 72), Поденсе, Гедеш (Годж, 46) — Коста (Хван, 56).
Попередження: Аспілікуета, Жоржиньйо.
Нагадаємо, що очолити Вулвергемптон невдовзі може Бруно Лопетегі.