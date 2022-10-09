Англія

Українець не потрапив у заявку на матч АПЛ.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко не зіграє проти Ліверпуля в матчі 10 туру АПЛ, українець не потрапив навіть у заявку. Щойно стали відомі склади команд.

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу — Партей, Джака, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Цімікас — Гендерсон, Тьягу — Салах, Жота, Діас — Нуньєс.

Матч розпочнеться о 18:30. Слідкувати за поєдинком онлайн можна в трансляції на Football.ua.