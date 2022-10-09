Україна

Прес-конференція головного тренера "спортклубівців".

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер поспілкувався з пресою після розгромною перемоги своєї команди над луганською Зорею (3:0).

Зазначимо, що завдяки хет-трику Артема Довбика "дніпряни" змогли закріпитися на першому місці УПЛ.

"Ми дуже ретельно готувалися до цієї гри. Розуміли, що граємо з хорошою командою, яка має сильний атакуючий потенціал, швидких футболістів, які у нападі добре діють, хоча і розуміли, що у них є певні проблеми в обороні, проте в цілому команда у них дуже добра. Крім того у суперника хороший, досвідчений тренер, який працював з багатьма командами. Так що розуміли, що буде важко і так воно і було у першому таймі.

Добре, що забили перший гол зі штрафного, і після цього вже стало легше, адже з’явилася впевненість. Після цього почали ще створювати моменти і забили ще два голи. Вважаю, що наша перемога сьогодні повністю заслужена. Ми набрали три очки і тепер будемо рухатися далі. Зараз у нас важкий виїзд у гості до Вадуца, так що тепер вже треба готуватися до наступної гри".

Також фахівець розповів про психологічний стан команди після нічиєї з Вадуцом у матчі Ліги Конференцій (2:2).

"Хлопці були десь засмучені після гри, але я з ними розмовляв, казав, що це футбол і буває все. Звичайно, хотілося перемогти і хлопцям, і тренерському штабу, але так трапилося, що зіграли внічию. Це вже треба забувати і рухатися далі. У нас попереду багато матчів і у них треба перемагати. Готуємося до кожної гри індивідуально, хлопці повинні розуміти, що буде дуже важко і самі готуватися до цього. Треба налаштовуватися".

Насамкінець 39-річний спеціаліст прокоментував травму Валерія Лучкевича. На матч проти Зорі гравці Дніпра-1 вийшли у футболках на підтримку свого футболіста.

"Звісно, що усі ми сумуємо, що Валерій отримав таку важку травму під час матчу з Вадуцом і він випав, мабуть, надовго. Ми усі його підтримуємо, бажаємо скорішого одужання. Звичайно, що усе це дуже тяжко. Але він сильний духом, бажаю, щоб він скоріше повертався і ми його дуже чекаємо" — підсумував Кучер.

Нагадаємо, враженнями від поєдинку вже встиг поділитися головний тренер Зорі Патрік ван Леувен. Його емоції — прямо протилежні емоціям Кучера.