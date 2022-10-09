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Наставник англійської збірної чекає на важкі матчі з Італією, Україною, Північною Македонією та Мальтою.

Коуч збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував підсумки жеребкування відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

"Ну, це явно важкий жереб, враховуючи якість суперників. Що ж, у нас були жеребкування дещо комфортніші, а тепер ось. Хоча, маю сказати, Польща та Угорщина у відбірній групі чемпіонату світу теж були непростими.

Ми знаємо силу збірної Італії, знаємо глибину її складу, і статистика Англії проти Італії загалом не дуже хороша, тому ми маємо її покращити.

Ми пам'ятаємо, що Україна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, де програла Англії за іронією долі на Олімпійському стадіоні в Римі. Водночас Північна Македонія обіграла Італію в плей-оф відбору чемпіонату світу на початку цього року. Усе це додає ще більше інтриги", — сказав Гарет Саутгейт.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування синьо-жовті потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.