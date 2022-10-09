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Коуч "скуадри адзурри" відзначив характер нашої збірної.

Наставник збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував підсумки сьогоднішнього жеребкування відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

"Матчі між Італією та Англією тепер класика, я думаю, що це буде хороший поєдинок. Реванш із Північною Македонією? З нею в нас був один із тих матчів, які трапляються час від часу, але те, що сталося в Палермо, доводить, що в усіх зустрічах, навіть найпростіших, треба грати до кінця. Особливий двобій буде з Україною, у ньому буде багато емоцій. Крім того, українці мають хорошу збірну", — сказав Роберто Манчіні.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування синьо-жовті потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.