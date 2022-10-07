Ліга Європи

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА.

У поєдинку третього туру групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал на своєму полі впевнено обіграв норвезький Буде-Глімт із рахунком 3:0.

У складі команди Мікеля Артети результативними ударами відзначилися Нкетіа, Голдінг та Вієйра.

Щодо українця Олександра Зінченка, то він не потрапив у заявку команди на цей поєдинок.

Огляд матчу

Арсенал — Буде-Глімт 3:0

Голи: Нкетіа, 23, Голдінг, 28, Вієйра, 84.

Джерело: MEGOGO