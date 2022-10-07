До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА.
Арсенал — Буде-Глімт, Getty Images
07 жовтня 2022, 08:15
У поєдинку третього туру групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал на своєму полі впевнено обіграв норвезький Буде-Глімт із рахунком 3:0.
У складі команди Мікеля Артети результативними ударами відзначилися Нкетіа, Голдінг та Вієйра.
Щодо українця Олександра Зінченка, то він не потрапив у заявку команди на цей поєдинок.
Огляд матчу
Арсенал — Буде-Глімт 3:0
Голи: Нкетіа, 23, Голдінг, 28, Вієйра, 84.
Джерело: MEGOGO