Англія

Коуч "аристократів" не бачить для Закарії місце у складі своєї команди.

Півзахисник Челсі Деніс Закарія, який виступає на правах оренди та належить Ювентусу, може повернутися до туринського клубу. Про це повідомляє 90 minute.

За повідомленням джерела, Челсі планує припинити оренду Деніса Закарії в січні, "сині" також готові вислухати пропозиції щодо вінгера Хакіма Зієша.

Закарія не входить до планів нинішнього тренера "аристократів" Грема Поттера. Однак дилема для Челсі полягає в тому, що Закарія провів два матчі за Ювентус цього сезону, перш ніж перейти на Стемфорд Брідж, а правила ФІФА вимагають, щоб гравець не міг представляти більше двох команд під час однієї кампанії.

Челсі сподівається повернути Закарію в Ювентус, але команда Серії А не зобов'язана брати його, тому "сині" сподіваються, що нинішній коуч Юве Массіміліано Аллегрі буде звільнений до січневого трансферного вікна, а фахівець, який прийде на його місце, захоче повернути Закарію.

Додамо, що туринці в 9-ти матчах Серії А набрали 13 пунктів та розташовуються на 8-ій сходинці. При цьому президент Юве запевняє, що Аллегрі залишається головним тренером.