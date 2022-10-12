Англія

Коуч похвалив Кріштіану за роботу над формою, але дорікнув за пропущену передсезонну підготовку.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував успіхи Кріштіану Роналду у нинішньому сезоні.

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"Я хочу підтримати його якнайкраще. Ми маємо певні вимоги до гравців, очікування на певних позиціях. Я хочу вичавити з нього максимум.

Зараз форма Роналду краще ніж на початку сезону, я задоволений цим. Це ще раз доводить – ніхто не може пропускати передсезонку", – сказав нідерландець.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду забив свій 700-й гол на клубному рівні.