Коуч похвалив Кріштіану за роботу над формою, але дорікнув за пропущену передсезонну підготовку.
Ерік тен Гаг, Getty Images
12 жовтня 2022, 17:17
Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував успіхи Кріштіану Роналду у нинішньому сезоні.
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"Я хочу підтримати його якнайкраще. Ми маємо певні вимоги до гравців, очікування на певних позиціях. Я хочу вичавити з нього максимум.
Зараз форма Роналду краще ніж на початку сезону, я задоволений цим. Це ще раз доводить – ніхто не може пропускати передсезонку", – сказав нідерландець.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду забив свій 700-й гол на клубному рівні.