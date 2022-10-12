Італія

"Орли" не хочуть втрачати серба.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто заперечив інформацію про можливий продаж Сергея Мілінковича-Савича у найближче трансферне вікно.

"Я не домовився з його агентом щодо продажу Сергея до Ювентусу або будь-якого іншого клубу у січні. Цінник Мілінковича більше не становить 100 мільйонів, його нинішня вартість — 120 мільйонів євро" — підсумував Лотіто.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку 27-річного сербського хавбека є 4 голи та 7 асистів у 12 матчах в усіх турнірах.

Влітку інтерес до Мілінковича-Савича проявляли Арсенал, Манчестер Юнайтед, а також Челсі та Ньюкасл.