"Орли" не хочуть втрачати серба.
Сергей Мілінкович-Савич, Getty Images
12 жовтня 2022, 18:23
Президент Лаціо Клаудіо Лотіто заперечив інформацію про можливий продаж Сергея Мілінковича-Савича у найближче трансферне вікно.
"Я не домовився з його агентом щодо продажу Сергея до Ювентусу або будь-якого іншого клубу у січні. Цінник Мілінковича більше не становить 100 мільйонів, його нинішня вартість — 120 мільйонів євро" — підсумував Лотіто.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку 27-річного сербського хавбека є 4 голи та 7 асистів у 12 матчах в усіх турнірах.
Влітку інтерес до Мілінковича-Савича проявляли Арсенал, Манчестер Юнайтед, а також Челсі та Ньюкасл.