Англія

Бразилець може змінити команду.

Півзахисник Ньюкасла Бруну Гімараеш привернув увагу провідних клубів Європи вдалими виступами.

Як повідомляє Chronicle, "сороки" хочуть отримати за бразильського футболіста рекордну суму.

Стверджується, що Ньюкасл очікує суму угоди за Бруну Гімараеша понад 104 мільйони фунтів, заплачених за Едена Азара.

У цьому сезоні на рахунку хавбека 6 поєдинків в АПЛ, у яких він забив два голи та віддав один асист.

Нагадамо, що Ньюкасл готує новий контракт для Гімараеша.