Коуч МЮ незадоволений поведінкою Кріштіану.
Кріштіану Роналду
20 жовтня 2022, 10:21
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував інцидент із Кріштіану Роналду, який дозволив собі покинути лаву запасних до фінального свистка..
"Я бачив його, але не розмовляв із ним. Я розберуся із цим завтра, не сьогодні.
Сьогодні ми святкуємо перемогу. А далі потрібно готуватися до матчу з Челсі", — сказав тен Гаг.
Нагадаємо, вперше за 16 років ні Мессі, ні Роналду не потрапили до трійки призерів Золотого м'яча.