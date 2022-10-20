Англія

Коуч МЮ незадоволений поведінкою Кріштіану.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував інцидент із Кріштіану Роналду, який дозволив собі покинути лаву запасних до фінального свистка..

"Я бачив його, але не розмовляв із ним. Я розберуся із цим завтра, не сьогодні.

Сьогодні ми святкуємо перемогу. А далі потрібно готуватися до матчу з Челсі", — сказав тен Гаг.

Нагадаємо, вперше за 16 років ні Мессі, ні Роналду не потрапили до трійки призерів Золотого м'яча.