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Четвертий Кубок в історії "стерв'ятників".

У фіналі Кубка Бразилії зустрілися Фламенго і Корінтіанс. Перша зустріч команд закінчилася нульовою нічиєю, отже переможець мав вирішитись у поєдинку на Маракані в Ріо.

"Стерв'ятники" вийшли вперед у першому таймі завдяки голу Педро, однак підопічні Вітора Перейри зуміли зрівняти рахунок наприкінці зустрічі.

Під час екстратаймів жодна з команд не зуміла вирвати перемогу, тому тріумфатора треба було визначати в серії пенальті. Сильнішими у футбольній лотереї виявилися гравці Фламенго.

Для Фламенго це четверта перемога в Кубку Бразилії. Нагадаємо, торік тріумфатором турніру став Атлетіко Мінейро.