Англія

Коуч Ліверпуля висловився після матчу з "молотобійцями".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підбив підсумки матчу АПЛ проти Вест Гема, в якому його команда здобула мінімальну перемогу — 1:0 завдяки голу Дарвіна Нуньєса.

Про перемогу над Вест Гемом

"Думаю, перший тайм ми провели добре, хоча кінцівка підвела... З іншого боку, Алі відбив пенальті, тож можна сказати, що все добре. Звичайно, через призначений в наші ворота пенальті могло здатися, що нам пощастило, але це не так — ми провели виняткову гру в першому таймі. Ми грали у хороший футбол, створювали моменти, забили гол, влучили у штангу, Фабіаньскі кілька разів врятував свою команду. У другому таймі ми грали не так добре, тож гра стала відкритою. У нас, як і раніше, були моменти, але в цілому ми були недостатньо хороші, щоб контролювати гру. А якщо ти не контролюєш гру, Вест Гем буде тут. Зрештою, нам був потрібен Алі, потрібен був великий палець Міллі та ще кілька речей. Загалом, я вважаю, що ми заслужили три очки. Зараз дуже важливий, дуже важкий період для всіх команд, тому потрібно просто досягати результату, а за три дні грати вже з наступним суперником. Така ситуація, і зараз все добре".

Про перший гол Нуньєса на Енфілді

"Це дуже важливо. В останніх кількох іграх він забив пару м'ячів, він викладається на всі сто відсотків. У перерві Дарвін звернув нашу увагу на те, що у нього дещо забиті м'язи, але все було в порядку, а вже через п'ять хвилин після початку другого тайму я почав турбуватися на його рахунок. Тож ми його й замінили. Це Прем'єр-ліга, я не згадаю жодної простої гри за сім років та пару днів, що я провів тут, і цей матч також не був простим. Але ми грали досить добре, а моментами зовсім прекрасно".

Про дві перемоги поспіль з рахунком 1:0

"Прекрасний результат, двічі поспіль 1:0 – все нормально. Траплялися моменти, коли м'яч перебував у повітрі, а в останні миті перед приземленням відлітав кудись убік. Таке було з Трентом, наприклад. За такої погоди може статися все що завгодно, тому нам потрібно було "опустити" м'яч на газон і тримати його під контролем там, що ми й робили. Так, ми ще можемо додати, але так було завжди і сьогодні нічого в цьому плані не змінилося. Крім того, що сьогодні у нас на три очки більше, що дуже важливо".

Про гру Алісона

"Видатний сейв. Не знаю, як він нас врятував, бо удар з точки був дуже добрим, наче в кут. Ми трохи переймалися тим, що Алі не залишився на лінії, адже зараз, чесно кажучи, не завжди знаєш, чи можна святкувати гол. Але це був важливий момент, дуже важливий", — цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, вчора в АПЛ було зіграно 5 матчів 12 туру. Огляд поєдинку читайте в нашому матеріалі.