Італія

Французи зацікавленні в придбанні українця.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський все ще може продовжити кар'єру в Марселі. Про це повідомляє News365. Влітку Руслана вже пов'язували з переходом у французький клуб.

Українець продовжує бути одним з головних трансферних пріоритетів провансальців. Руслана бачить у своїх тактичних схемах головний тренер команди Ігор Тудор.

Нагадаємо, що останнім часом ЗМІ все частіше відправляють Маліновського у інший клуб через нібито погіршення стосунків з Гасперіні. Сам Руслан нещодавно розказав, що конфлікту з Гасперіні немає, просто на його позиції тренеру потрібні гравці іншого плану.