Французи зацікавленні в придбанні українця.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
21 жовтня 2022, 17:38
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський все ще може продовжити кар'єру в Марселі. Про це повідомляє News365. Влітку Руслана вже пов'язували з переходом у французький клуб.
Українець продовжує бути одним з головних трансферних пріоритетів провансальців. Руслана бачить у своїх тактичних схемах головний тренер команди Ігор Тудор.
Нагадаємо, що останнім часом ЗМІ все частіше відправляють Маліновського у інший клуб через нібито погіршення стосунків з Гасперіні. Сам Руслан нещодавно розказав, що конфлікту з Гасперіні немає, просто на його позиції тренеру потрібні гравці іншого плану.