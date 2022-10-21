"Мерсісайдці" хочуть підписати півзахисника.
Френкі Де Йонг, getty images
21 жовтня 2022, 21:53
Ліверпуль розглядає різні варіанти посилення середньої лінії поля у найближче трансферне вікно.
Як повідомляє видання ESPN, "мерсисайдці" мають намір оформити перехід півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.
Цього сезону нідерландський півзахисник провів сім матчів у Прімері та відзначився одним голом.
Раніше стало відомо, що Френкі Де Йонг проведе переговори з Барселоною щодо зниження зарплати наприкінці сезону.