Іспанія

Головний тренер каталонців позитивно висловився на адресу нідерландця.

У четвер, 20 жовтня, Барселона здобула розгромну перемогу над Вільярреалом — 3:0. Після матчу наставник "блаугранас" Хаві Ернандес висловився про гру Френкі де Йонга, якого чутки давно сватають в інші клуби.

"Він переконує мене у тому, щоби грати у центрі півзахисту цієї команди. Сьогодні він був дуже хорошим, і я дуже радий за нього" — сказав 42-річний спеціаліст.

Нагадаємо, нідерландець нещодавно висловлював своє невдоволення власною роллю у каталонському гранді попри те, що завжди хотів у ньому залишитися. Втім, у матчі з "жовтою субмариною" він продемонстрував феноменальні показники — 95% точних передач і100% перемог у дуелях знизу та на другому поверсі