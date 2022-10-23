Нідерландський хавбек Барси може опинитись в АПЛ.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
23 жовтня 2022, 19:07
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє Fichajes.
Лондонський клуб зараз веде перемовини з представниками Барселони щодо переходу Френкі під час зимового трансферного вікна.
Нагадаємо, у літнє трансферне вікно футболістом також цікавилися Ліверпуль та Баварія, але де Йонг прийняв рішення залишитися в Барселоні.
Раніше стало відомо, що Френкі Де Йонг проведе переговори з Барселоною щодо зниження зарплати.