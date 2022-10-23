Англія

Нідерландський хавбек Барси може опинитись в АПЛ.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє Fichajes.

Лондонський клуб зараз веде перемовини з представниками Барселони щодо переходу Френкі під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно футболістом також цікавилися Ліверпуль та Баварія, але де Йонг прийняв рішення залишитися в Барселоні.

Раніше стало відомо, що Френкі Де Йонг проведе переговори з Барселоною щодо зниження зарплати.