Італія

"Россоблу" здолали Лечче.

У матчі одинадцятого туру Серії Болонья на власному полі здобула впевнену перемогу над Лечче — 2:0. Тим самим Тьяго Мотта слідом за звитягою у Кубку Італії над Кальярі зумів вперше виграти і у рамках чемпіонату.

За підсумками гри "россоблу" піднялися на тринадцяту сходинку у таблиці, у той час як "джалороссі" лишилися на сімнадцятій. Що ж до особистих відзнак, то Марко Арнаутович знову обігнав Чіро Іммобіле у заліку найкращих бомбардирів.

Болонья — Лечче — 2:0

Голи: Арнаутович, 13 (пен), Фергюсон, 35

Болонья: Скорупскі — Пош, Боніфаці (Соса, 73), Лукумі (Моро, 66), Камб'ясо — Медель, Фергюсон (Соріано, 87) — Ебішер, Домінгес, Барроу (Орсоліні, 66) — Арнаутович

Лечче: Фальконе — Гендре, Понграчич, Баскіротто, Пеццелла — Аскільдсен (Ді Франческо, 46), Х'юлманд (Блен, 73) — Стрефецца (Родрігес, 73), Гонсалес, Банда (Ремі, 46) — Сесай (Коломбо, 83)

Попередження: Лукумі, Барроу, Фергюсон, Медель, Арнаутович — Х'юлманд, Баскіротто.

Ввечері на шанувальників футболу чекають 2 суперматчі у рамках Серії А — Аталанта прийме Лаціо, а Рома на своєму полі протистоятиме лідеру чемпіонату Наполі.